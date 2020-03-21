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Spor

Meksika Futbol Ligleri Başkanı Enrique Bonilla koronavirüse yakalandı

Meksika Futbol Ligleri Başkanı Enrique Bonilla, koronavirüs testinin pozitif olduğunu söyledi.

21 Mart 2020 Cumartesi 18:03 - Güncelleme: 21 Mart 2020 Cumartesi 18:04
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Meksika Futbol Ligleri Başkanı Enrique Bonilla, Yeni Tip Koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Kendisinde ciddi semptomlara rastlanmadığının altını çizen Bonilla, "Ciddi belirtiler yoktu. Kendimi izole ettim, durumu kontrol altına alana kadar dışarı çıkmıyorum." ifadelerini kullandı.

SAN LUIS BAŞKANI DA YAKALANDI

Meksika Süper Ligi takımlarından San Luis'in başkanı Alberto Marrero'nun da 17 Mart Salı günü koronavirüse yakalandığı açıklanmıştı.

MEKSİKA'DA FUTBOL DURMUŞTU

Meksika'da futbol maçlarının, koronavirüs tehlikesi nedeniyle süresiz olarak ertelendiği duyurulmuştu.

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