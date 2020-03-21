Meksika Futbol Ligleri Başkanı Enrique Bonilla, Yeni Tip Koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Kendisinde ciddi semptomlara rastlanmadığının altını çizen Bonilla, "Ciddi belirtiler yoktu. Kendimi izole ettim, durumu kontrol altına alana kadar dışarı çıkmıyorum." ifadelerini kullandı.
SAN LUIS BAŞKANI DA YAKALANDI
Meksika Süper Ligi takımlarından San Luis'in başkanı Alberto Marrero'nun da 17 Mart Salı günü koronavirüse yakalandığı açıklanmıştı.
MEKSİKA'DA FUTBOL DURMUŞTU
Meksika'da futbol maçlarının, koronavirüs tehlikesi nedeniyle süresiz olarak ertelendiği duyurulmuştu.