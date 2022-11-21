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Spor

Meksika ile Polonya, 44 yıl sonra yeniden...

2022 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele eden Meksika ile Polonya, 44 yıl sonra turnuvada rakip olacak.

AA21 Kasım 2022 Pazartesi 11:38 - Güncelleme:
Meksika ile Polonya, 44 yıl sonra yeniden...
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Stat 974'te oynanacak C Grubu karşılaşması, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı Avustralyalı hakem Chris Beath yönetecek.

İki takım, dünya futbolunun milli takımlar düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda son olarak Arjantin 1978'de karşı karşıya geldi. Polonya, grup maçında Meksika'yı 3-1 mağlup etmişti.

Meksika, katıldığı 17 Dünya Kupası'nda 2 kez çeyrek final oynama başarısı gösterdi. Polonya ise 9'uncu kez sahne alacağı organizasyonda 2 defa üçüncülük elde etti.

Gruptaki diğer maçta Dünya Kupası'nın favorilerinden Arjantin ile Suudi Arabistan mücadele edecek.

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