Meksika Milli Takımı'nda Cocu sesleri
Meksika Futbol Federasyonu’nun teknik adam arayışları çerçevesinde rotayı, Fenerbahçe ile yollarını ayıran Phillip Cocu’ya çevirdiği belirtildi.
Fenerbahçe ile yolları ayrılan Cocu’nun Meksika Milli Takımı’nın başına geçebileceği öne sürüldü. Meksika Futbol Federasyonu’nun yeni bir teknik adam arayışında olduğu, sarı-lacivertli ekiple yollarını ayıran deneyimli teknik adamın adaylardan biri olduğu bildirildi.
Taraflar arasında kontak kurulduğu da belirtildi. Bu transferin gerçekleşmesi durumunda Phillip Cocu’nun, PSV Eindhoven’dan eski öğrencisi olan ve Meksika Milli Takımı forması giyen Lozano ile de tekrar bir araya geleceğine dikkat çekildi.
(Skorer)
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