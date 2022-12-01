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Spor

Meksika Milli Takımı'nda Gerardo Martino ile yollar ayrıldı

2022 FIFA Dünya Kupası'nda gruptan çıkamayarak hayal kırıklığı yaşayan Meksika'da, teknik direktör Gerardo Martino görevinden ayrıldı.

AA1 Aralık 2022 Perşembe 14:24 - Güncelleme:
Meksika Milli Takımı'nda Gerardo Martino ile yollar ayrıldı
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Meksika, C Grubu'ndaki son maçında dün Suudi Arabistan'ı 2-1 yenmesine karşın aynı puana (4) sahip Polonya'ya averajla son 16 turu biletini kaptırdı.

1990'dan bu yana ilk kez Dünya Kupası'nda gruptan çıkamayan Meksika'nın başarısızlığında sorumluluğu üzerine alan 60 yaşındaki Arjantinli teknik adam, sözleşmesinin sona erdiğini ve görevi bıraktığını söyledi.

Suudi Arabistan maçı sonrası konuşan Martino, "Bu hayal kırıklığı ve hüsranın ilk sorumlusu benim. Bu büyük başarısızlığın sorumluluğunu tamamen üstleniyorum. Hakem son düdüğü çalar çalmaz sözleşmem sona erdi. " diye konuştu.

Kariyerinde bir dönem Arjantin Milli Takımı'nı da çalıştıran deneyimli teknik adam, 2019 yılından bu yana Meksika'nın başındaydı.

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