Meksikalılar Javier Hernandez'in Beşiktaş'a transfer olmasını istiyor
Uzun süredir ismi Beşiktaş'ın transfer gündeminde olan Chicharito (Javier Hernandez) söylentileri Meksika basınına da konu oldu.
Yıldız golcünün Siyah-Beyazlı takıma transfer olmasının gündeme gelmesiyle heyecanlanan Meksikalılar, Türkiye'ye gitmesi durumunda yıldız golcünün yeniden eski parlak günlerine döneceğini iddia etti.
Şenol Güneş'in bu konudaki ustalığından övgüyle söz edilen haberde, "Hernandez, Beşiktaş'a giderse kariyerinde yükseliş yakalar. Üstelik West Ham United'la kaybettiği Şampiyonlar Ligi sahnesine de döner" yorumu yapıldı.
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