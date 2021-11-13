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Spor

Meksika'yı deviren DeAndre Yedlin'li ABD zirvede

2022 FIFA Dünya Kupası Kuzey ve Orta Amerika ile Karayipler Elemeleri maçında, Galatasaraylı DeAndre Yedlin'in forma giydiği ABD, Meksika'yı 2-0 yenerek liderliğe yükseldi.

AA13 Kasım 2021 Cumartesi 11:05 - Güncelleme: 13 Kasım 2021 Cumartesi 11:05
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2022 FIFA Dünya Kupası Kuzey ve Orta Amerika ile Karayipler Elemeleri'nde 7. maçlar oynandı.

Tek grupta 8 takımın mücadele ettiği final turuna, 4 karşılaşmayla devam edildi.

Galatasaraylı DeAndre Yedlin'in forma giydiği ABD, Meksika'yı 2-0 yenerek 14 puana çıktı ve averajla zirveye yerleşti. Meksika 14, Kanada 13, Panama 11 puanla sıralandı.

Grupta ilk 3'e giren ekipler, Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'na doğrudan katılacak. 4. olan takım ise play-off oynamaya hak kazanacak.

Alınan sonuçlar şöyle:

Honduras-Panama: 2-3

Kanada-Kosta Rika: 1-0

El Salvador-Jamaika: 1-1

ABD-Meksika: 2-0

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