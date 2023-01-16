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Spor

Melih Kabasakal, Eyüpspor'da!

Süper Lig ekiplerinden İstanbulspor'da forma giyen Melih Kabasakal'ın Spor Toto 1. Lig ekibi Eyüpspor'a transfer olduğu açıklandı.

AA16 Ocak 2023 Pazartesi 18:56 - Güncelleme:
Melih Kabasakal, Eyüpspor'da!
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İstanbulspor'da oynayan Melih Kabasakal, Spor Toto 1. Lig temsilcilerinden Eyüpspor'a transfer oldu.

Sarı-siyahlı ekibin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüzde bulunduğu her an terinin son damlasına kadar mücadele eden, şampiyonluğumuzun göz bebeklerinden Melih Kabasakal'ın Eyüpspor'a transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Kendisine emekleri için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz. Yolun açık olsun Melih." ifadeleri kullanıldı.

MELİH KABASAKAL'IN KARNESİ

Melih Kabasakal, bu sezon İstanbulspor formasıyla şu ana kadar 19 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmalarda 1 golle skora etki etti.

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