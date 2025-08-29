İSTANBUL 30°C / 20°C
Spor

Melih Kabasakal, Gaziantep FK'da

Süper Lig takımlarından Gaziantep FK, deneyimli orta saha Melih Kabasakal ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

AA29 Ağustos 2025 Cuma 08:37 - Güncelleme:
Melih Kabasakal, Gaziantep FK'da
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, tecrübeli orta saha oyuncusu Melih Kabasakal ile anlaşma sağladı.

Kulübün açıklamasında, "Başarılı futbolcu Melih Kabasakal'ın transferi konusunda kulübü Eyüpspor ve oyuncu ile anlaşmaya varılmıştır. Melih Kabasakal'a kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kabasakal, kulüp başkanı Memik Yılmaz'ın da katıldığı imza töreninde kendisini 2+1 yıllığına kırmızı-siyah renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

