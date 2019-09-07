Melih Mahmutoğlu: 'Artık geriye bakmaya gerek yok'

2019 FIBA Dünya Kupası klasman O Grubu ilk maçında Karadağ'ı 79-74 yenen A Milli Erkek Basketbol Takımımızın skorer oyuncusu Melih Mahmutoğlu, olimpiyat elemeleri için iddialarını sürdürmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Milli takımın skorer oyuncularından Melih Mahmutoğlu ise böyle maçları oynamanın zor olduğunu anlatarak "Hazırlanmak zor. Hedefimiz daha yukarıydı ama olmadı. Artık geriye bakmaya gerek yok. Karadağ karşısında geriden geldik, zor oldu. Karakter gösterdik ve sonunda kazanmayı bildik. FIBA'nın kuralları var, onlara uymaya çalışıyoruz. Her oyuncu için bu iki maç zor olur. Yeni Zelanda'yı yenip olimpiyat elemeleri hakkını kazanmak için elimizden geleni yapacağız." dedi.

Hakemleri eleştiren Melih, "İspanya-İtalya maçını da izledim. Datome de hakemlerle ilgili konuşmuş. Biz oyuncular bizden isteneni yapmaya çalışıyoruz. Hakemlerin bu seviyede olmadığını ben de söyleyebilirim. Oralara fazla takılmayıp en iyi şekilde oynayacağız." ifadelerini kullandı.