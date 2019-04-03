Melih Mahmutoğlu: Play-Off'ta kim gelirse gelsin, biz herkesi yenecek güçteyiz

Sarı-lacivertli basketbolcular Melih Mahmutoğlu, Nicola Melli, Luigi Datome ve Ahmet Düverioğlu, QNB Finansbank'ın Suadiye'deki şubesinde Fenerbahçeli taraftarlarla imza gününde buluştu.

Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan kaptan Melih Mahmutoğlu, sezonun en önemli yerine geldiklerini belirterek, "Play-off'lar başlayacak. Normal sezonun son maçını da yarın kendi evimizde Maccabi'yle oynayacağız. Her ne kadar puan durumunda değişiklik olmayacaksa da evimizdeki normal sezonun son maçını kazanmak istiyoruz. Şenlik havasında güzel bir maç olacağını düşünüyorum. Taraftarımızı maça çağırıyorum. Güzel bir ortam olmasını diliyorum son maçta." diye konuştu.

"Play-Off'ta kim gelirse gelsin, biz herkesi yenecek güçteyiz"

Geride kalan 4 sezonda play-off'larda Maccabi, Real Madrid, Panathinaikos ve Baskonia gibi güçlü takımları rahat elediklerini hatırlatan Melih, "Gerçekten play-off'a kalacak son takımlar kim olacak bilmiyoruz, çok karışık puan durumu. Bizim kafamızda bir rakip yok. Kim gelirse gelsin, herkesi yenecek güçteyiz. Hayırlısı hangisiyse o gelsin." ifadelerini kullandı.

"Üçü de Play-Off'ta aramızda olacaklar"

Sakatlığı bulunan oyuncular Joffrey Lauvergne, Kostas Sloukas ve Jan Vesely'nin durumlarının iyi olduğunu aktaran Melih, "Çok iyi oynuyoruz. Eksiklerimiz de vardı ama şu an 3 arkadaşımız da iyi durumda. Onlar da play-off'larda aramızda olacaktır. Takım olarak çalışmalara devam ediyoruz. Play-off'tan önce ligde oynayacağımız maçları da kazanmak istiyoruz. Allah play-off öncesi bize sakatlık yaşatmasın. En sağlıklı bir şekilde tüm takım olarak play-off'lara hazır olacağız." diyerek sözlerini tamamladı.