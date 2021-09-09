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Spor

Melih Mahmutoğlu ve Damla Çakıroğlu dünya evine girdi

Fenerbahçe Beko'da Melih Mahmutoğlu ile bir dönem sarı lacivertli formayı da giyen voleybolcu Damla Çakıroğlu hayatını birleştirdi.

9 Eylül 2021 Perşembe 22:40 - Güncelleme: 9 Eylül 2021 Perşembe 22:40
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Fenerbahçe Beko'da Melih Mahmutoğlu ile bir dönem sarı lacivertli formayı da giyen voleybolcu Damla Çakıroğlu evlendi.

Sarı lacivertlilerden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımızın Kaptanı Melih Mahmutoğlu ile bir dönem sarı lacivertli formayı da giyen voleybolcu Damla Çakıroğlu hayatını birleştirdi.

Four Seasons Bosphorus'ta gerçekleştirilen nikah töreninde çiftin şahitliklerini; Başkanımız Ali Y. Koç, efsanelerimizden Zeljko Obradovic, Volkan Demirel, kaptan Eda Erdem Dündar ve Yağmur Erdaç yaptı.

Çiftin ailesi ve yakınlarının yanı sıra nikah törenine; Genel Sekreterimiz Burak Ç. Kızılhan, Yönetim Kurulu Üyelerimiz Sertaç Komsuoğlu, Simla Türker Bayazıt, Kemal Danabaş, Özgür Özaktaç ile Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımızın teknik heyeti ve oyuncuları katıldı.

Damla Çakıroğlu-Melih Mahmutoğlu çiftini kutluyor, ömür boyu mutluluklar diliyoruz."

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