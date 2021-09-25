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Spor

Melihcan Günay, Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda Avrupa üçüncüsü oldu

Finlandiya'da düzenlenen Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda 55 kiloda Melihcan Günay, Avrupa üçüncüsü oldu.

AA25 Eylül 2021 Cumartesi 23:56 - Güncelleme: 25 Eylül 2021 Cumartesi 23:56
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Finlandiya'da gerçekleştirilen Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda erkekler 55 kiloda Melihcan Günay, Avrupa üçüncüsü oldu.

Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Rovaniemi kentindeki şampiyonanın ikinci gününde milli sporcular 2 gümüş 1 bronz madalya kazandı.

Organizasyonda erkekler 55 kiloda Şahin Çelik, koparmada 102 kiloyla gümüş, silkmede 114 kiloyla 6'ncı toplamda ise 216 kiloyla 4'üncü oldu.

Aynı kiloda yarışan milli sporcu Melihcan Günay ise koparmada 96 kiloyla 4'üncü, silkmede 121 kiloyla gümüş toplamda ise 217 kiloyla Avrupa üçüncülüğü elde etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar, milli sporcuları tebrik ederek, başarı diledi.

Şampiyonanın ikinci gününde milliler 1 altın, 4 gümüş ve 1 bronz olmak üzere toplam 6 madalyaya ulaştı.

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