Melike Günal'dan Avrupa Halter Şampiyonası'nda 3 madalya

DHA 12 Nisan 2021 Pazartesi 00:30 - Güncelleme: 12 Nisan 2021 Pazartesi 00:30

Büyükler Avrupa Halter Şampiyonası, Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlendi. Şampiyonanın son gününde kadınlar +87 kiloda yarışan milli sporcu Melike Günal, 3 madalyanın sahibi oldu. Günal, koparmada 108 kilo ile bronz, silkmede 135 kilo ile bronz, toplamda ise 243 kilo bronz madalya kazanarak büyükler Avrupa üçüncüsü oldu.

Milli takım Büyükler Avrupa Halter Şampiyonası'nı 4 altın, 2 gümüş ,11 bronz olmak üzere toplam 17 madalyayla tamamladı.

Madalya alan sporcular şu şekilde:

72 kilo: Daniyar Ismailov 2 altın

67 kilo: Muhammet Furkan Özbek 1 bronz 2 altın

61 kilo: Berfin Altun 1 bronz

+87 kilo: Melike Günal 3 bronz

81 kilo: Rabia Kaya 1 bronz

55 kilo: Sümeyye Kentli 1 bronz

55 kilo: Muammer Şahin 1 gümüş

61 Kilo: Ferdi Hardal 1 bronz

45 kilo: Melisa Güneş, 1 gümüş 2 bronz

49 kilo: Şaziye Erdoğan 1 bronz