Melike Günal'dan Avrupa Halter Şampiyonası'nda 3 madalya

Büyükler Avrupa Halter Şampiyonası, Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlendi. Şampiyonanın son gününde kadınlar +87 kiloda yarışan milli sporcu Melike Günal, 3 madalyanın sahibi oldu. Günal, koparmada 108 kilo ile bronz, silkmede 135 kilo ile bronz, toplamda ise 243 kilo bronz madalya kazanarak büyükler Avrupa üçüncüsü oldu.
Milli takım Büyükler Avrupa Halter Şampiyonası'nı 4 altın, 2 gümüş ,11 bronz olmak üzere toplam 17 madalyayla tamamladı.
Madalya alan sporcular şu şekilde:
72 kilo: Daniyar Ismailov 2 altın
67 kilo: Muhammet Furkan Özbek 1 bronz 2 altın
61 kilo: Berfin Altun 1 bronz
+87 kilo: Melike Günal 3 bronz
81 kilo: Rabia Kaya 1 bronz
55 kilo: Sümeyye Kentli 1 bronz
55 kilo: Muammer Şahin 1 gümüş
61 Kilo: Ferdi Hardal 1 bronz
45 kilo: Melisa Güneş, 1 gümüş 2 bronz
49 kilo: Şaziye Erdoğan 1 bronz