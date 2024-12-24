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Spor

Melikgazi, ikinci yarıya Kocaeli deplasmanında başlıyor

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol, ligin ikinci yarısının ilk hafta maçında yarın Kocaeli deplasmanında Danilos Pizza takımına konuk olacak.

IHA24 Aralık 2024 Salı 09:57 - Güncelleme:
Melikgazi, ikinci yarıya Kocaeli deplasmanında başlıyor
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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ilk yarısını 14 puan ile 9. sırada tamamlayan Melikgazi Kayseri Basketbol, ligin ikinci yarısına yarın Kocaeli deplasmanında başlayacak. Sarı-kırmızılı takım, zorlu deplasman maçında Danilos Pizza takımına konuk olacak. Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda oynanacak mücadele saat 18.00'da başlayacak.

Karşılaşmada Berk Kurtulmuş, Seda Esen, Mustafa Candemir Tabak hakem üçlüsü görev yapacak. Melikgazi Kayseri Basketbol ligde oynadığı son üç maçı kaybederken, yarın oynayacağı maçtan galibiyet ile ayrılarak yeniden yükselişe geçmenin hesaplarını yapıyor. İki takım arasında ligin ilk yarısında Kayseri'de oynanan karşılaşmayı Danilos Pizza takımı 83-71 kazanmıştı.

  • Melikgazi Kayseri Basketbol
  • ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi
  • ligin ikinci yarısı

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