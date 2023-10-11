İSTANBUL 18°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Ekim 2023 Çarşamba / 27 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,7175
  • EURO
    29,4042
  • ALTIN
    1667.35
  • BIST100
    8330.64
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Melikgazi Kayseri Basketbol, evinde Olympiakos'a kaybetti
Spor

Melikgazi Kayseri Basketbol, evinde Olympiakos'a kaybetti

Melikgazi Kayseri Basketbol, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası F Grubu ilk hafta maçında konuk ettiği Yunan ekibi Olympiakos'a 85-69 mağlup oldu.

11 Ekim 2023 Çarşamba 20:38 - Güncelleme:
Melikgazi Kayseri Basketbol, evinde Olympiakos'a kaybetti
ABONE OL

Melikgazi Kayseri Basketbol, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası F Grubu ilk hafta maçında konuk ettiği Yunan ekibi Olympiakos'a 85-69 yenildi.

Salon: Kadir Has Kongre Merkezi

Hakemler: Ventsislav Velikov (Bulgaristan), Haris Bijedic (Bosna Hersek), Xhelal Mumini (Kosava)

Melikgazi Kayseri Basketbol: Cuic 17, Ellenberg 18, Fatmanur Karakaş, Merve Arı, Ayşegül Günay Aladağ 2, Richardson 14, Petronyte 15, Damla Gezgin 3

Olympiakos: Morrison 9, Williams 16, Spyridopoulou 3, Syrra, Nikolopoulou 20, Diela, Vitola 16, Christinaki 18, Kollatou 3, Kantzy

1. Periyot: 24-15

Devre: 37-35

3. Periyot: 49-60

5 faulle çıkan: 39.40 Ayşegül Günay Aladağ (Melikgazi Kayseri Basketbol)

  • Maç sonucu
  • Melikgazi
  • Avrupa Kupası

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.