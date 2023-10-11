Melikgazi Kayseri Basketbol, evinde Olympiakos'a kaybetti

Melikgazi Kayseri Basketbol, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası F Grubu ilk hafta maçında konuk ettiği Yunan ekibi Olympiakos'a 85-69 yenildi.
Salon: Kadir Has Kongre Merkezi
Hakemler: Ventsislav Velikov (Bulgaristan), Haris Bijedic (Bosna Hersek), Xhelal Mumini (Kosava)
Melikgazi Kayseri Basketbol: Cuic 17, Ellenberg 18, Fatmanur Karakaş, Merve Arı, Ayşegül Günay Aladağ 2, Richardson 14, Petronyte 15, Damla Gezgin 3
Olympiakos: Morrison 9, Williams 16, Spyridopoulou 3, Syrra, Nikolopoulou 20, Diela, Vitola 16, Christinaki 18, Kollatou 3, Kantzy
1. Periyot: 24-15
Devre: 37-35
3. Periyot: 49-60
5 faulle çıkan: 39.40 Ayşegül Günay Aladağ (Melikgazi Kayseri Basketbol)