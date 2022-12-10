Melikgazi Kayseri Basketbol, Juicy Landrum'u renklerine bağladı

Melikgazi Kayseri Basketbol, ABD'li oyuncu Juicy Landrum ile anlaşma sağladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Kayseri ekibi, 25 yaşındaki oyun kurucuyla sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.



Açıklamada, "Takımımızda oluşan oyun kurucu pozisyonundaki eksikliği gidermek için mücadeleci ve dinamik genç kadromuza daha uygun olacağı kanaatinde olduğumuz Juicy Landrum ile anlaşmaya varılmıştır. Yeni oyuncumuz takımla antrenmanlara başlamış ve lisans işlemleri tamamlanmıştır." ifadelerine yer verildi.