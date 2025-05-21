İSTANBUL 25°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Mayıs 2025 Çarşamba / 24 Zilkade 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,8318
  • EURO
    44,0754
  • ALTIN
    4132.42
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Melikgazi Kayseri ilk transferini duyurdu
Spor

Melikgazi Kayseri ilk transferini duyurdu

Melikgazi Kayseri Basketbol, 2025-2026 sezonu öncesi ilk transferini gerçekleştirdi.

IHA21 Mayıs 2025 Çarşamba 13:13 - Güncelleme:
Melikgazi Kayseri ilk transferini duyurdu
ABONE OL

ING Kadınlar Basketbol Süper Lig Kayseri temsilcisi Melikgazi Kayseri Basketbol, 2025-2026 sezonu öncesi ilk transferini gerçekleştirdi. 2024-2025 sezonun ardından yeni sezon için kolları sıvayan Melikgazi Kayseri Basketbol Zimbabve asıllı Polonyalı forvet Stephanie Mavunga'yı kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılılar son olarak İspanyol ekibi Valencia forması giyen 1995 doğumlu oyuncu Stephanie Mavunga ile sözleşme imzaladı. Stephanie Mavunga, 2023-2024 sezonunda Türkiye'de ÇBK Mersin forması giydi.

2025-2026 sezonunda Melikgazi Kayseri Basketbol forması giyecek olan başarılı oyuncu Stephanie Mavunga yeni sezona sıkı hazırlanıyor.

  • Stephanie Mavunga
  • Melikgazi Kayseri
  • transfer

ÖNERİLEN VİDEO

Karşıdan karşıya geçen kadına önce çarptı sonra kaçtı! İşte saniye saniye o anlar...

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.