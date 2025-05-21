Melikgazi Kayseri ilk transferini duyurdu

ING Kadınlar Basketbol Süper Lig Kayseri temsilcisi Melikgazi Kayseri Basketbol, 2025-2026 sezonu öncesi ilk transferini gerçekleştirdi. 2024-2025 sezonun ardından yeni sezon için kolları sıvayan Melikgazi Kayseri Basketbol Zimbabve asıllı Polonyalı forvet Stephanie Mavunga'yı kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılılar son olarak İspanyol ekibi Valencia forması giyen 1995 doğumlu oyuncu Stephanie Mavunga ile sözleşme imzaladı. Stephanie Mavunga, 2023-2024 sezonunda Türkiye'de ÇBK Mersin forması giydi.

2025-2026 sezonunda Melikgazi Kayseri Basketbol forması giyecek olan başarılı oyuncu Stephanie Mavunga yeni sezona sıkı hazırlanıyor.