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Spor

Melikgazi Kayseri ligdeki 7. galibiyetini aldı

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol takımı, ligde 7. galibiyetine imza attı. Sarı kırmızılılar galibiyetle birlikte 26 puana ulaştı.

IHA20 Şubat 2025 Perşembe 11:01 - Güncelleme:
Melikgazi Kayseri ligdeki 7. galibiyetini aldı
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Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele veren Melikgazi Kayseri Basketbol çıkışını sürdürdü. Sahasında oynadığı Bodrum maçını 93-43 gibi farklı bir skorla kazanan sarı kırmızılılar, puan tablosunda 8. sıraya yükseldi. Ligdeki 7. galibiyetini alan Melikgazi Kayseri Basketbol takımı, rakip potaya bin 455 sayı atarken bin 458 sayı gördü. 26 puan toplayan sarı kırmızılılar, ligde kalan 3 maçı da kazanarak Play-Off turuna yükselmek istiyor.

Melikgazi Kayseri Basketbol takımı, sırasıyla Çukurova Mersin, Nesibe Aydın ve Beşiktaş ile karşılaşarak sezonu tamamlayacak.

  • Melikgazi Kayseri
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