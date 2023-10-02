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Spor

Melikgazi Kayseri mağlubiyet sayısını 2 yaptı

ING Kadınlar Basketbol Süper Lig ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol, bu sezon ligde ikinci mağlubiyetini aldı.

IHA2 Ekim 2023 Pazartesi 09:26 - Güncelleme:
Melikgazi Kayseri mağlubiyet sayısını 2 yaptı
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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Melikgazi Kayseri Basketbol'da ligin 4.haftasında deplasmanda oynadığı maçta Beşiktaş'a 82-76 kaybetti. Ligde geride kalan 4. hafta sonunda oynadığı 2 galibiyet ve 2 mağlubiyet alan sarı kırmızılılar, 6 puan topladı.

Ligde 4.sırada yer alan Melikgazi Kayseri Basketbol, ligin 5. haftasında Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol ile karşılaşacak. Melikgazi Kayseri Basketbol, Bursa Uludağ Basketbol ve İlkem Yapı Tarsusspor'u yenerken Nesibe aydın işle Beşiktaş'a ise kaybetti.

İç sahada oynadığı maçlarını kazanan sarı kırmızılılar deplasmanda oynadığı maçları kaybetti.

  • ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi
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