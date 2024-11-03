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  • Melikgazi Kayseri'de 4 oyuncu çift haneli sayılara ulaştı
Spor

Melikgazi Kayseri'de 4 oyuncu çift haneli sayılara ulaştı

Melikgazi Kayseri Basketbol deplasmanda kazandığı OGM Ormanspor maçında, 5 oyuncu çift haneli sayılara ulaştı.

IHA3 Kasım 2024 Pazar 11:20 - Güncelleme:
Melikgazi Kayseri'de 4 oyuncu çift haneli sayılara ulaştı
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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Melikgazi Kayseri Basketbol ligin 6. haftasını galibiyetle kapattı. OGM Ormanspor'u 81-65 yenen Melikgazi Kayseri Basketbol takımında 5 oyuncu çift haneli sayılara ulaştı. OGM Ormanspor maçında sarı kırmızılı takımda Fall 17, Dangerfield, Williams 15, Kübra Erat 1 ve Diallo 12 10 sayı ile oynadı. Bu sezon takımın skor yükünü çeken beş oyuncu ortaya koydukları başarılı performans ile dikkat çekiyor.

Sarı kırmızlı takımda en skorer isim ise 17 sayı ise Fall oldu.

  • ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi
  • Melikgazi Kayseri
  • basketbol

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