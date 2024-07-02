İSTANBUL 33°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Temmuz 2024 Salı / 26 ZilHicce 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,7046
  • EURO
    35,1159
  • ALTIN
    2442.69
  • BIST100
    10311.8
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Melikgazi Kayseri'nin yeni transferi Christelle Diallo
Spor

Melikgazi Kayseri'nin yeni transferi Christelle Diallo

Melikgazi Kayseri Basketbol, dış transferde Fransız oyuncusu Christelle Diallo ile anlaştı.

IHA2 Temmuz 2024 Salı 13:38 - Güncelleme:
Melikgazi Kayseri'nin yeni transferi Christelle Diallo
ABONE OL

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Melikgazi Kayseri Basketbol, İspanya ekibi Casademont Zaragoza takımdan Christelle Diallo'yu transfer etti. Yeni sezon öncesi güçlü bir kadro kurmak için kolları sıvayan sarı kırmızılılar, 31 yaşındaki Fransız oyuncu Christelle Diallo'yu renklerine bağladı. Yeni sezonda Melikgazi Kayseri Basketbol'da forma giyecek olan 1,93 boyundaki Fransız pivot Christelle Diallo ilerleyen günlerde Kayseri'ye gelerek resmi sözleşmeye imza atacak.

Sarı kırmızılılar daha önce kadrosuna Kübra Erat, Meltem Avcı ve Aerial Powers'i renklerine bağladı.

  • Christelle Diallo
  • Melikgazi Kayseri
  • basketbol

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.