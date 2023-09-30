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Spor

Melikgazi Kayseri'ye kötü haber! Cladiua Cuic, Beşiktaş maçında yok

ING Kadınlar Basketbol Süper Lig ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol'un Rumen oyuncusu Cladiua Cuic yarın oynanacak olan Beşiktaş karşılaşmasında sahada olamayacak.

IHA30 Eylül 2023 Cumartesi 15:22 - Güncelleme:
Melikgazi Kayseri'ye kötü haber! Cladiua Cuic, Beşiktaş maçında yok
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Melikgazi Kayseri Basketbolun Rumen oyuncusu Cladiua Cuic yarın oynanacak olan Beşiktaş maçında forma giyemeyecek.

ING Kadınlar Basketbol Süper Lig ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol; ligin 4.haftasında deplasmanda Beşiktaş'a konuk olacak. Ligde 3. hafta sonunda 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan sarı kırmızılılar 5 puan topladı. Ligin 3. haftasında oynanan İlkem Yapı Tarsusspor maçında da sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Cladiua Cuic yarın oynanacak olan Beşiktaş maçında da forma giyemeyecek. Tecrübeli oyuncu ligin 5. haftasında Kayseri'de oynanacak olan Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol maçında formasına kavuşacak.

Geride kalan 3. hafta sonunda forma giyen Cuic 35 sayı üretti.

  • ING Kadınlar Basketbol Süper Lig
  • Cladiua Cuic
  • Melikgazi Kayseri

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