Melikgazi'den taraftara büyük jet! Galatasaray maçı ücretsiz olacak

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde ligin 16. haftasını BAY geçen Melikgazi Kayseri Basketbol, ligin 17. haftasında 12 Ocak Pazar günü kendi evinde Galatasaray'ı konuk edecek. Kadir Has Spor Salonu'nda saat 14.00'da oynanacak olan bu önemli karşılaşmayı spor severler ücretsiz olarak izleyebilecek. Son olarak kendi sahasında oynadığı BOTAŞ maçını kazanarak ligdeki 4 haftalık yenilgi serisini noktalayan Sarı-Kırmızılı ekip, Galatasaray önünden de galibiyet ile ayrılarak alt sıralardan uzaklaşmak istiyor.

Melikgazi Kayseri Basketbol, sırasıyla ÇBK Mersin, Beşiktaş ve Danilos Pizza takımlarına mağlup olduktan sonra 4 haftalık yenilgi serisini BOTAŞ galibiyet ile noktalamıştı. Sarı-Kırmızılılar, ligde son haftayı maç oynamadan geçmişti.