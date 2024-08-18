İSTANBUL 30°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Ağustos 2024 Pazar / 13 Safer 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,6982
  • EURO
    37,1433
  • ALTIN
    2716.53
  • BIST100
    9821.96
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Melikgazi'nin yeni transferi Sokhna Faal Kayseri'ye geldi
Spor

Melikgazi'nin yeni transferi Sokhna Faal Kayseri'ye geldi

Melikgazi Kayseri Basketbol'un yeni transferi Sokhna Fall Kayseri'ye gelerek takıma katıldı.

IHA18 Ağustos 2024 Pazar 17:48 - Güncelleme:
Melikgazi'nin yeni transferi Sokhna Faal Kayseri'ye geldi
ABONE OL

Kadınlar Basketbol Süper Lig ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Antrenör Emre Özsarı nezaretinde Kadir Has Spor Salonu'nda yoğun bir tempoda yeni sezon hazırlıklarını sürdüren sarı kırmızılılar, bir yandan da kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Yeni sezon öncesi İspanya'nın Gran Canaria takımında kadrosuna kattığı 1.85 boyunda Sokhna Faal Kayseri'ye geldi. Ayağının tozu ile özel bir hastanede sağlık kontrolünden geçen Faal ardından takıma dahil oldu ve çalışmalara başladı.

Melikgazi Kayseri Basketbol kadrosuna kattığı diğer yabancı oyuncular ise Eylül ayında Kayseri'ye gelerek takıma katılacaklar.

  • Melikgazi Kayseri Basketbol
  • Sokhna Fall
  • transfer

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.