İSTANBUL 25°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Ağustos 2024 Cuma / 25 Safer 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,0859
  • EURO
    37,6604
  • ALTIN
    2734.78
  • BIST100
    9833.22
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Melis Sezer, teniste şampiyon oldu

Melis Sezer, 2024 Türkiye Tenis Şampiyonası'nda kadınlarda şampiyon oldu.

30 Ağustos 2024 Cuma 20:13 - Güncelleme:
Melis Sezer, teniste şampiyon oldu
ABONE OL

İstanbul'da düzenlenen 2024 Büyükler Türkiye Tenis Şampiyonası'nda kadınlarda Melis Sezer şampiyonluğa ulaştı.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, TED Spor Kulübünde düzenlenen Büyükler Tenis Şampiyonası'nda kadınlar finalinde Melis Sezer ile Doğa Türkmen karşılaştı.

Melis, 3-6, 6-3, 6-4 biten setler sonucunda rakibini 2-1 yenerek Türkiye şampiyonu oldu.

Dereceye giren sporculara kupalarını Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, TED Spor Kulübü Başkanı Mehmet Emin Tınaz ve Türkiye Tenis Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Murat Altun takdim etti.

  • Melis Sezer
  • Tenis Şampiyonası
  • 2024 Şampiyonu

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.