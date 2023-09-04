Melissa Vargas, milli takımın gücüne güç kattı

FIVB Milletler Ligi şampiyonu A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan'ı 3-2 yenerek tarihinde ilk kez şampiyon oldu. Ay-yıldızlılar, 2019 finalinde kaybettiği rakibine bu kez üstünlük sağlamayı başararak kupaya uzandı. Filenin Sultanları'nın yıldızı Melissa Vargas da final karşılaşmasındaki geri dönüşe ve şampiyonluğa damga vuran isim oldu. Vargas maçı 38 hücum sayısı ve 3 ace ile toplam 41 sayıyla tamamladı.

2018-2019 sezonuyla birlikte Fenerbahçe forması giyen Vargas'ın hayat hikayesi de oldukça dikkat çekici. Vargas, 16 Ekim 1999 tarihinde Küba'nın Cienfuegos şehrinde dünyaya geldi. Lisede Cienfuegos Cuba takımıyla antrenmanlara çıkmaya başlayan Vargas, 12 yaşında alt yaş kategorilerinde Küba Milli Takımı için oynamaya başladı. Performansıyla dikkatleri üzerine geçen oyuncu, ülkesinin katı kuralları ve yaşadığı engeller sebebiyle kısıtlı sayıda ülkelerle görüşme sağlayabildi. 2016 yılında Çekya kulübü Agel Prostejov'a transfer oldu. Omuz sakatlığı geçirerek tedavi için ülkesine döndü ancak ülkesindeki tedavi imkanlarından memnun kalmayarak eleştirmesi üzerine disiplinsizlik gerekçesiyle 2017'den başlayarak 4 yıl süre ile milli takımda oynamaktan men edildi. Bunun üzerine sığınmacı olarak gittiği İsviçre'de Volero Zurich takımına transfer oldu.

TÜRKİYE MACERASI FENERBAHÇE İLE BAŞLADI



2018 yılında Türkiye'ye gelerek Fenerbahçe ile sözleşme imzalayan Vargas, gösterdiği mücadele ile kısa sürede taraftarların sevgilisi haline geldi. Sarı lacivertlilerin o dönemki başantrenörü Zoran Terzic'in talebi ve Sırbistan Milli Takımı'nın oyuncu ile ilgili girişimlerine Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından onay çıkmadı. Ardından Sırbistan vatandaşı olma girişimlerine rağmen FIVB, Küba'nın izni olmadan milli takımda oynamasına izin vermedi.

KİMLİĞİNİ ERDOĞAN VERDİ



Türkiye Voleybol Federasyonu'nun çabaları sonucunda Melissa Vargas, Türk vatandaşlığını kazandı. 2021 yılında Türk vatandaşı olan Vargas, milli takımın başarısına önemli katkılarda bulundu. Türkiye Voleybol Federasyonu'nun, Melissa Teresa Vargas Abreu'nun Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını alması konusunda yapmış olduğu talebi 10 Nisan 2021 tarihinde onaylanmış ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Melissa Vargas'a TC Kimlik Kartı'nı takdim etmişti.

MİLLETLER LİGİ VE AVRUPA ŞAMPİYONASI'NIN EN DEĞERLİSİ



Vargas, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduktan sonra milli takıma katılabilmek için FIVB kuralları gereği iki yıl beklemek zorunda kaldı. 2023 yılında Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımı üyesi olarak çıktığı ilk turnuva olan 2023 FIVB Voleybol Kadınlar Milletler Ligi'nde ay-yıldızlılarla şampiyonluğa ulaşıp büyük başarı gösterdi.

2023 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda 112 km/h servis hızı ile kadınlar voleybolunda dünya rekoru kıran Vargas, aynı şampiyonanın finalinde 41 sayılık skoru ile Türkiye'nin kazanmasında büyük katkısı oldu. 2023 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda 'en değerli oyuncu' ödülü de Melissa Vargas'a takdim edildi.

MELİSSA VARGAS'IN FENERBAHÇE'DE ELDE ETTİĞİ BAŞARILAR İSE ŞÖYLE:



2018-2019 Türkiye Kupası (Kupa Voley) İkinciliği

2018-2019 CEV Şampiyonlar Ligi Üçüncülüğü

2020-2021 Misli.com Sultanlar Ligi ikinciliği-2020-2021 Sezonu "En İyi Pasör Çaprazı" Ödülü

2021-2022 Misli.com Sultanlar Ligi - Özel Ödülü

2022/2023 Spor Toto Şampiyonlar Kupası şampiyonluğu

2022/2023 Misli.com Sultanlar Ligi şampiyonluğu

2022/2023 AXA Sigorta Kupa Voley ikinciliği

2022-2023 voleybol sezonu Misli.com Sultanlar Ligi Final etabının en iyi pasör çaprazı ödülüne layık görülen Vargas, aynı zamanda final etabının en değerli (MVP) oyuncusu seçildi.