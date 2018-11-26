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Melo'lu Palmieras 10. şampiyonluğunu aldı

Brezilya Birinci Futbol Ligi'nde Palmeiras, deplasmanda Vasco da Gama'yı 1-0 yenerek bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

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Bir dönem Galatasaray'da görev yapan Felipe Melo ve eski Fenerbahçeli Edu Dracena'yı da kadrosunda bulunduran Palmeiras, Vasco da Gama'yı 72. dakikada  Deyverson'un attığı golle 1-0 yendi.

Rio de Janeiro şehrindeki Sao Januario Stadı'nda oynanan karşılaşmada  Melo, 90 dakika forma giydi.

Brezilyalı teknik direktör Luiz Felipe Scolari yönetimindeki  Palmeiras, bu galibiyetle 37 hafta sonunda 77 puana ulaştı.

Bitime bir hafta kala en yakın rakibi Flamengo ile arasındaki 5  puanlık farkı koruyan Palmeiras, tarihinin 10. şampiyonluğunu yaşadı.

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