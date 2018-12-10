Melo'nun paylaşımı Galatasaraylı taraftarları heyecanlandırdı
Felipe Melo, Fatih Terim'in basın toplantısında 'Onların ismini söyleyince bile yüzüm gülüyor' ifadelerinin ardından bir paylaşımda bulundu.
Galatasaray'ın Porto ile oynayacağı karşılaşma öncesinde Fatih Terim'in en dikkat çeken açıklamalarından ikisi Sneijder ve Melo ile ilgili olanlardı.
Fatih Terim'in, ''Onların ismini söyletince bile yüzüm gülüyor'' açıklamasının ardından Palmeiras forması giyen Felipe Melo'dan da ince bir mesaj geldi.
Felipe Melo sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda gülen bir fotoğrafını kullanırken, ''Gülümsemek, hayallerimize ulaşmak için en iyi silahtır'' ifadelerini kullandı.
İşte Felipe Melo'nun sosyal medyadaki paylaşımı...
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