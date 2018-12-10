Son Dakika Haberleri 10

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Melo'nun paylaşımı Galatasaraylı taraftarları heyecanlandırdı

Felipe Melo, Fatih Terim'in basın toplantısında 'Onların ismini söyleyince bile yüzüm gülüyor' ifadelerinin ardından bir paylaşımda bulundu.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Galatasaray'ın Porto ile oynayacağı karşılaşma öncesinde Fatih Terim'in en dikkat çeken açıklamalarından ikisi Sneijder ve Melo ile ilgili olanlardı.

Fatih Terim'in, ''Onların ismini söyletince bile yüzüm gülüyor'' açıklamasının ardından Palmeiras forması giyen Felipe Melo'dan da ince bir mesaj geldi.

Felipe Melo sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda gülen bir fotoğrafını kullanırken, ''Gülümsemek, hayallerimize ulaşmak için en iyi silahtır'' ifadelerini kullandı.

İşte Felipe Melo'nun sosyal medyadaki paylaşımı...

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Osmanlı´nın ilk eserlerinden ´Kitab-ı Cihannuma´ restore edildi

Osmanlı´nın ilk eserlerinden ´Kitab-ı Cihannuma´ restore edildi

Çevik Kuvvet aksiyon filmlerini aratmadı!

Çevik Kuvvet aksiyon filmlerini aratmadı!

Yerli Cirit füzesine Mısır'dan talep

Yerli Cirit füzesine Mısır'dan talep

Spor tarihinin en ilginç cezaları!

Spor tarihinin en ilginç cezaları!

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA