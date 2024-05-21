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Spor

Memik Yılmaz: Gaziantep şehrimizi Süper Lig'de tutmaya devam edeceğiz

Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında Pendikspor ile karşılaşacak olan Gaziantep FK'da başkan Memik Yılmaz, açıklamalarda bulundu.

AA21 Mayıs 2024 Salı 13:41 - Güncelleme:
Memik Yılmaz: Gaziantep şehrimizi Süper Lig'de tutmaya devam edeceğiz
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Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz, Trendyol Süper Lig'in 38. haftasındaki Siltaş Yapı Pendikspor maçından puan alarak ligde tutunmayı hedeflediklerini belirtti.

Yılmaz yaptığı yazılı açıklamada, ligin 37. haftasında sahalarında VavaCars Fatih Karagümrük karşısında aldıkları galibiyette büyük katkısı olan taraftarlara teşekkür etti.

VavaCars Fatih Karagümrük galibiyetiyle büyük avantaj yakalamalarına rağmen sürecin henüz bitmediğini dile getiren Yılmaz, ligdeki zorlu 37 haftayı geride bıraktıklarını dile getirdi.

Karagümrük karşılaşmasını "kırılma maçı" olarak gördüklerini, 3-1 gibi net skorla ve mükemmel mücadeleyle maçı kazandıklarına işaret eden Yılmaz, şunları kaydetti:

"Ligde henüz hiçbir şey bitmedi. Önümüzdeki Siltaş Yapı Pendikspor maçından alacağımız puan bizi ligde tutacak. Bu maçın öneminin farkındayız ve aynı ciddiyetle çalışmalarımıza devam edeceğiz. İnşallah son maçımızdan da puanlarla ayrılacağız. Gaziantep şehrimizi Süper Lig'de tutmaya devam edeceğiz."

Süper Lig'in final haftalarında hakemler üzerinden oluşturulmaya çalışılan algı operasyonlarının son bulması çağrısında bulunan Yılmaz, bu durumun her zaman karşısında olduklarını sözlerine ekledi.

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