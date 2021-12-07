Memphis Depay: Elbette Bayern Münih'ten intikam almak istiyoruz

7 Aralık 2021 Salı 00:57 - Güncelleme: 7 Aralık 2021 Salı 00:57

La Liga devi Barcelona'da forma giyen Memphis Depay, Bayern Münih ile oynayacakları Şampiyonlar Ligi maçı öncesi açıklama yaptı.

Depay yaptığı açıklamada, "Bu maça psikolojik olarak hazırlıklı olmalıyız. Önümüzde 90 dakika var, son derece dikkatli bir şekilde oynamamız gerekiyor. Elbette Benfica'nın sonucu bizim için önemli ancak kendimize odaklanmalı ve maçı kazanmaya çalışmalıyız" açıklamasını yaptı.

Bayern'den intikam almak istediklerini belirten Hollandalı, "Elbette intikam almak istiyoruz, belki de bu bizim son şansımız. İstenen sonucu elde etmek için her türlü çabayı göstermeliyiz. Her şey inançla başlar, biz Barcelona'yız" ifadelerini kullandı.

Barcelona, Bayern Münih'e ilk maçta evinde 3-0 mağlup olmuştu.