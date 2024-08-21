Memphis Depay ''Geliyorum'' dedi! 3 yıllık anlaşma hayırlı olsun

Avrupa transfer pazarında hareketlilik bir hayli arttı. Kulüpler, son takviyelerini yaparken transfer döneminin kapanmasına sayılı günler kala henüz bir takımla anlaşmamış isimlerin geleceği merak konusu. O futbolculardan birisi de Memphis Depay.

Kariyeri boyunca, PSV Eindhoven, Manchester United, Olympik Lyon, Barcelona ve Atletico Madrid gibi önemli kulüplerde forma giyen 30 yaşındaki isim, İspanya'ya veda etti. Atletico Madrid'den ayrılan Hollandalı golcü, bir süredir kulüpsüz durumdaydı ve çeşitli takımlarla görüşme gerçekleştirdi. Memphis Depay için beklenen transfer haberini, sonunda duyurdular.

MEMPHIS DEPAY İMZAYI ATIYOR!

Oldukça ışıltılı bir kariyere sahip olan Memphis Depay için Atletico Madrid dönemi, adeta bir kabus gibi geçti. Burada 2 sezonda 40 maça çıkan oyuncu, beklentilerin çok altında kaldı. Bu performansı sonrası İspanyol ekibine veda eden Memphis Depay'ın yeni adresi belli oldu.

İtalyan basını, Memphis Depay için yaşanan transfer gelişmesini duyurdu. Adı Süper Lig devleriyle de anılan yıldız oyuncunun yeni durağının Roma olduğu öğrenildi. Hücum hattını güçlendirmek isteyen Serie A ekibinin Memphis Depay cephesiyle görüştüğü ve transferde büyük mesafe kat ettiği ifade edildi. Oyuncunun da Roma'ya 3 yıllık sözleşme için "Evet" cevabını verdiği de ortaya çıktı.

BİREYSEL OLARAK ÇALIŞIYOR

Yeni sezonun başlamasıyla birlikte henüz bir kulüple anlaşmayan tecrübeli forvet, Fransa'da bireysel olarak çalışarak kendisini hazır tutmayı hedefliyor. Önümüzdeki günlerde Memphis Depay transferinin resmiyet kazanması bekleniyor.

Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olan 30 yaşındaki golcü, Süper Lig devlerinin de radarına girmişti.

Star Gazetesi