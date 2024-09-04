Memphis Depay'a Brezilya'dan talip çıktı

Atletico Madrid'den ayrıldıktan sonra boşa çıkan Memphis Depay'a talip çıktı.

ESPN'de yer alan habere göre; Brezilya ekibi Corinthians, serbest oyuncu Memphis Depay'ı kadrosuna katmak istiyor.

2 YILLIK ANLAŞMA İSTİYORLAR

Haberde Brezilya temsilcisinin, oyuncu ile 2 yıllık sözleşme imzalamak istediği ifade edildi.

Öte yandan oyuncu ile Brezilya dışında Arap Yarımadası'ndan da ilgilenen takımların olduğu yazıldı.

30 yaşındaki forvet, Atletico Madrid'de 40 maça çıktı ve 13 gol, 2 asistlik performans sergiledi.