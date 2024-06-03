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Spor

Memphis Depay'a İtalyan kancası

Yeni sezonda Atletico Madrid'de yer almayacak olan Memphis Depay'a, İtalyan ekibi Inter talip oldu.

3 Haziran 2024 Pazartesi 16:58 - Güncelleme:
Memphis Depay'a İtalyan kancası
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Atletico Madrid ile biten sözleşmesini uzatmayan ve takımdan ayrılmaya hazırlanan Memphis Depay'a dev talip çıktı.

INTER İSTİYOR

İtalyan basınında çıkan haberlere göre Inter, Atletico Madrid'den ayrılmaya hazırlanan Memphis Depay için harekete geçti.

Haberin detaylarında FFP sıkıntısından dolayı bonservis harcamakta zorlanan Inter yönetimi, hem oyuncunun düşük maliyete gelmeye sıcak bakmasına hem de Alexis Sanchez ve Marko Arnautovic ile yollarını ayırma isteğinden dolay güzel bir rotasyon eklemesi olacağını düşündüğü söylendi.

30 yaşındaki Hollandalı yıldızın ise bu teklife ne cevap vereceğinin bilinmediği de iddia edildi.

31 MAÇA ÇIKTI

Geçtiğimiz sezon Inter formasıyla 31 resmi maça çıkan Memphis Depay bu karşılaşmalarda 9 gol, 2 asistlik skor katkısı sağladı.

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