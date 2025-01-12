Memphis deplasmanda galip

NBA'de normal sezon heyecanı 4 karşılaşma ile devam etti. Memphis Grizzlies, Target Center'da karşılaştığı Minnesota Timberwolves'u Ja Morant'ın son anlarda attığı üst üste sayılarla 127-125 mağlup etti. Ligdeki 25. galibiyetini elde eden Memphis'te Jaren Jackson Jr. 33 sayı, 8 ribaund, Desmond Bane 21 sayı, Jaylen Wells 13 sayı ve Ja Morant da 12 sayı ile oynadı. Bu sezonki 18. yenilgisini alan Minnesota'da ise Donte DiVincenzo 27 sayı, 10 ribaund, Jaden McDaniels da 21 sayı, 6 ribaund ile müsabakayı tamamladı.

NBA'de günün toplu sonuçları şöyle:

Phoenix Suns: 114 - Utah Jazz: 106

Detroit Pistons: 123 - Toronto Raptors: 114

Minnesota Timberwolves: 125 - Memphis Grizzlies: 127

Portland Trail Blazers: 98 - Miami Heat: 119