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Spor

Memphis Grizzlies, seriye bağladı

NBA takımlarından Memphis Grizzlies, evinde Orlando Magic'i 113-108 mağlup ederek üst üste 7. galibiyetini aldı.

AA29 Mart 2023 Çarşamba 10:59 - Güncelleme:
Memphis Grizzlies, seriye bağladı
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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Memphis Grizzlies, sahasında Orlando Magic'i 113-108 yenerek art arda 7. galibiyetini aldı.

NBA'e 6 maçla devam edildi. Batı Konferansı ikincisi Grizzlies, Desmond Bane'in 31 sayı, 4 ribaunt, 5 asist, 3 top çalmayla öne çıktığı maçta Magic'i mağlup ederek sezonun 48. galibiyetine ulaştı.

Ev sahibi ekipte Xavier Tillman 20, Jaren Jackson Jr ve Luke Kennard 16'şar sayı kaydetti.

Magic'te Franz Wagner'in 25 ve Paolo Banchero'nun 24 sayısı sezonun 44. mağlubiyetini engelleyemedi.

SONUÇLAR

Washington Wizards-Boston Celtics: 130-111

Atlanta Hawks-Cleveland Cavaliers: 120-118

Toronto Raptors-Miami Heat: 106-92

Memphis Grizzlies-Orlando Magic: 113-108

Oklahoma City Thunder-Charlotte Hornets: 134-137

Golden State Warriors-New Orleans Pelicans: 120-109

  • Orlando Magic
  • memphis grizzles

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