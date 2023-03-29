Memphis Grizzlies, seriye bağladı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Memphis Grizzlies, sahasında Orlando Magic'i 113-108 yenerek art arda 7. galibiyetini aldı.
NBA'e 6 maçla devam edildi. Batı Konferansı ikincisi Grizzlies, Desmond Bane'in 31 sayı, 4 ribaunt, 5 asist, 3 top çalmayla öne çıktığı maçta Magic'i mağlup ederek sezonun 48. galibiyetine ulaştı.
Ev sahibi ekipte Xavier Tillman 20, Jaren Jackson Jr ve Luke Kennard 16'şar sayı kaydetti.
Magic'te Franz Wagner'in 25 ve Paolo Banchero'nun 24 sayısı sezonun 44. mağlubiyetini engelleyemedi.
Washington Wizards-Boston Celtics: 130-111
Atlanta Hawks-Cleveland Cavaliers: 120-118
Toronto Raptors-Miami Heat: 106-92
Memphis Grizzlies-Orlando Magic: 113-108
Oklahoma City Thunder-Charlotte Hornets: 134-137
Golden State Warriors-New Orleans Pelicans: 120-109