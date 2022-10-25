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Spor

Memphis Grizzlies'ı galibiyete Ja Morant ve Desmond Bane taşıdı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Memphis Grizzlies, seyircisi önünde oynadığı Brooklyn Nets karşılaşmasından 134-124 galip ayrıldı.

25 Ekim 2022 Salı 09:29 - Güncelleme:
Memphis Grizzlies'ı galibiyete Ja Morant ve Desmond Bane taşıdı
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Grizzlies'i galibiyete, 38 sayı, 8 ribaunt, 7 asist üreten Ja Morant ve 38 sayı, 7 asistle oynayan Desmond Bane taşıdı.

Nets'te Kyrie Irving'in 37 sayı, 8 ribaunt, 5 asist ve Kevin Durant'in 37 sayı, 5 ribauntluk performansı mağlubiyeti önleyemedi.

SONUÇLAR

NBA'e 8 karşılaşmayla devam edildi. Alınan sonuçlar şöyle:

Philadelphia 76ers-Indiana Pacers: 120-106

Miami Heat-Toronto Raptors: 90-98

New York Knicks-Orlando Magic: 115-102

Chicago Bulls-Boston Celtics: 120-102

Memphis Grizzlies-Brooklyn Nets: 134-124

Houston Rockets-Utah Jazz: 114-108

Minnesota Timberwolves-San Antonio Spurs: 106-115

Portland Trail Blazers-Denver Nuggets: 135-110

  • Memphis Grizzlies
  • Brooklyn Nets
  • Ja Morant

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