Memphis Grizzlies'ı galibiyete Ja Morant ve Desmond Bane taşıdı

Grizzlies'i galibiyete, 38 sayı, 8 ribaunt, 7 asist üreten Ja Morant ve 38 sayı, 7 asistle oynayan Desmond Bane taşıdı.
Nets'te Kyrie Irving'in 37 sayı, 8 ribaunt, 5 asist ve Kevin Durant'in 37 sayı, 5 ribauntluk performansı mağlubiyeti önleyemedi.
NBA'e 8 karşılaşmayla devam edildi. Alınan sonuçlar şöyle:
Philadelphia 76ers-Indiana Pacers: 120-106
Miami Heat-Toronto Raptors: 90-98
New York Knicks-Orlando Magic: 115-102
Chicago Bulls-Boston Celtics: 120-102
Memphis Grizzlies-Brooklyn Nets: 134-124
Houston Rockets-Utah Jazz: 114-108
Minnesota Timberwolves-San Antonio Spurs: 106-115
Portland Trail Blazers-Denver Nuggets: 135-110