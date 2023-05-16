Memphis Grizzlies'ı Ja Morant'a verilecek ceza endişelendiriyor!

Memphis Grizzlies'in, NBA'in Ja Morant'i ağır bir şekilde cezalandıracağından endişe duyduğu iddia edildi.

Grizzlies'in playofflardan beklenenden oldukça vasat altı bir düzeyde performans göstererek elenmesi ve Dillon Brooks ile yolları ayırma kararı vermesiyle, halihazırda oldukça zorlu bir yaz dönemi geçirmesi bekleniyordu.

Lakin tüm bunlara Morant'in geçtiğimiz günlerde Instagram'daki bir canlı yayın sırasında tekrar silah göstermesi eklenince, işler oldukça karışmıştı.

Bu hafta sonu Grizzlies, Ja'nın tüm takım aktivitelerinden uzaklaştırıldığını doğrulayan bir bildiri yayınlamış olsa da, The Athletic'ten Shams Charania, takım içinde NBA'in Ja için muhtemelen 25 maçlık bir uzaklaştırma cezası alması ihtimaline yönelik büyük bir korku olduğunu bildirdi:

"Grizzlies takımında, NBA'in Ja Morant'e sert davanarak ciddi bir uzaklaştırma cezası vereceği ihtimaline dair endişeler bulunuyor... Ceza bizzat Adam Silver'dan gelecek. Grizzlies onu şimdiden süresiz olarak uzaklaştırmış durumda. Şu anda tüm takım faaliyetlerinden uzaklaştırıldı ve artık gerisi lige kalmış olacak.

Adam Silver bu konuyu üstlenecek ve kendi soruşturmalarını yapacaklar. Geçen sefer bu araştırma birkaç gün, yaklaşık bir hafta sürmüştü. Yani benzer bir soruşturma süreci bekliyorum. Morant'le ve etrafındaki insanlarla konuşmaları ve bu durumu gerçekten bir mantığa oturtmaları gerekecek."

NBA, sezon içinde Morant'e "lige zarar veren davranışları" nedeniyle sekiz maç uzaklaştırma cezası vermişti.