Memphis Grizzlies'tan New Orleans Pelicans'a bir çeyrekte 55 sayı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) 2. en yüksek galibiyet yüzdesine sahip Memphis Grizzlies, sahasında New Orleans Pelicans'ı 141-114 mağlup etti.
Üçüncü periyotta 55 sayı kaydederek kulüp rekoru kıran Grizzlies, NBA tarihinin bir çeyrekteki 4. en yüksek skor performansına imza attı.
Grizzlies'te Dillon Brooks 23 sayı, 5 asist, Ja Morant 21 sayı, 9 asist ve Brandon Clarke 20 sayı, 5 ribauntla oynadı.
Pelicans cephesinde Willy Hernangomez 15 sayı, 10 ribaunt, C.J. McCollum da 16 sayıyla karşılaşmayı tamamladı.
NBA'e 4 karşılaşmayla devam edildi. Alınan sonuçlar şöyle:
Philadelphia 76ers-Indiana Pacers: 133-120
Memphis Grizzlies-New Orleans Pelicans: 141-114
San Antonio Spurs-Golden State Warriors: 94-100
Los Angeles Clippers-Sacramento Kings: 117-98