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Spor

Memphis Grizzlies'tan New Orleans Pelicans'a bir çeyrekte 55 sayı

Memphis Grizzlies, New Orleans Pelicans'ı 141-114 yenerken, üçüncü periyotta 55 sayı kaydederek kulüp rekoru kırdı.

10 Nisan 2022 Pazar 12:05 - Güncelleme: 10 Nisan 2022 Pazar 12:05
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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) 2. en yüksek galibiyet yüzdesine sahip Memphis Grizzlies, sahasında New Orleans Pelicans'ı 141-114 mağlup etti.

Üçüncü periyotta 55 sayı kaydederek kulüp rekoru kıran Grizzlies, NBA tarihinin bir çeyrekteki 4. en yüksek skor performansına imza attı.

Grizzlies'te Dillon Brooks 23 sayı, 5 asist, Ja Morant 21 sayı, 9 asist ve Brandon Clarke 20 sayı, 5 ribauntla oynadı.

Pelicans cephesinde Willy Hernangomez 15 sayı, 10 ribaunt, C.J. McCollum da 16 sayıyla karşılaşmayı tamamladı.

SONUÇLAR

NBA'e 4 karşılaşmayla devam edildi. Alınan sonuçlar şöyle:

Philadelphia 76ers-Indiana Pacers: 133-120

Memphis Grizzlies-New Orleans Pelicans: 141-114

San Antonio Spurs-Golden State Warriors: 94-100

Los Angeles Clippers-Sacramento Kings: 117-98

  • Memphis Grizzlies
  • New Orleans Pelicans

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