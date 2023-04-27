Memphis, Lakers'i 116-99 mağlup ederek seriyi 3-2'ye getirdi

Lakers'ı mağlup eden Grizzlies, seriyi 3-2'ye getirdi

Batı Konferansı play-off birinci turunun diğer maçında Memphis Grizzlies, evinde Los Angeles Lakers'ı 116-99 mağlup etti ve seride 2. galibiyetini alarak durumu 3-2 yaptı. Grizzlies'ta Desmond Bane 33 sayı, 10 ribaund, Ja Morant 31 sayı, 10 ribaund, Jaren Jackson Jr. da 18 sayı ve 10 ribaundla double-double yaparak takımına galibiyeti getirdi. Lakers'ta ise Anthony Davis 31 sayı ve 19 ribaund, Austin Reaves 17 sayı, 8 ribaund, LeBron James de 15 sayı ve 10 ribaundla mücadeleyi tamamladı. Serinin 6. müsabakası, 28 Nisan'da Los Angeles'ta yapılacak.