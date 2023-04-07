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Spor

Memphisli Ja Morant'a tehdit suçlaması!

Memphis Grizzlies yıldızı Ja Morant'in, bir ayakkabı dükkanında annesiyle gerginlik yaşayan bir satış elemanını tehdit ettiği iddia edildi.

7 Nisan 2023 Cuma 14:30 - Güncelleme:
Memphisli Ja Morant'a tehdit suçlaması!
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Gus Garcia-Roberts ve Molly Hensley-Clancy tarafından yazılan bir Washington Post haberine göre, bir ayakkabı dükkanında satış elemanı olan 22 yaşındaki Givon Busby, Morant'in geçtiğimiz yaz kendisini tehdit ettiğini ve bu yüzden bulunduğu mağazanın arka tarafında yaklaşık bir saat boyunca saklanmak zorunda kaldığını söyledi:

Busby, Morant'in "Şu rastalı kısa çocuk nerede?" şeklinde bağırıp durduğunu ve sonrasında mağazanın müşterilerin girmesine izin verilmeyen bir bölümüne girerek, deponun penceresinden bakıp kendisine "İşten çıkana kadar seni burada bekliyorum" dediğini belirtti:

"BANA CİDDEN ZARAR VERMEK İSTEDİĞİNİ SANMIŞTIM."

Morant'in annesi Jamie'nin, Busby'nin kendisinden önce iki beyaz kadına yardımcı olduğunu görmesiyle sinirlendiği ve bağırdığı, bu sebeple de 22 yaşındaki satış elemanının yöneticiler tarafından dükkanın arkasına gönderildiği kaydedildi.

Busby son olarak, polis tarafından bu dava hakkında pek fazla gelişme duymadığını sözlerine ekledi.

Morant daha önce bu tür davranışları nedeniyle sekiz maç ceza almış ve Grizzlies'e döndükten sonra psikolojik danışmanlık alarak "daha iyiye gideceğine" söz vermişti.

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