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Menajer Özkan Doğan, Lecce'nin Burak Yılmaz için tam 5 kez teklif yaptığını açıkladı

Lecce ile Beşiktaş arasındaki görüşmeleri yürüten menajer Özkan Doğan, Burak Yılmaz gerçeklerini anlattı.

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2 ay Burak Yılmaz’ın peşinden koşmasına rağmen yıldız golcüyü bir türlü renklerine bağlayamayan Lecce ile sürekli dirsek teması halinde olan Özkan Doğan, yaşanan transfer gelişmelerinin perde arkasını TM Dijital Haber Merkezi’ne açıkladı.

LECCE TAM 5 KEZ TEKLİF YAPTI

Lecce’nin Sportif Direktörü Meluso ve Beşiktaş yönetimi arasında mekik dokuyan Özkan Doğan, Serie A ekibinin Burak Yılmaz için tam 5 kez teklif yaptığını ifade ederken, bu tekliflerin hepsinin Başkan Fikret Orman tarafından reddedildiği belirtildi. 33 yaşındaki yıldız futbolcuya yıllık 2,5 milyon Euro, Beşiktaş’a ise 2 milyon Euro bonservis bedeli öneren İtalyanların Fikret Orman engeline takıldığını söyleyen menajer Özkan Doğan, Başkan Saverio Sticchi Damiani’nin son dakikaya kadar uğraş verdiğini bildirirken, Orman’ın ‘Asla vermem’ sözleri ve sert tutumunun Burak’ın Beşiktaş’ta kalmasını sağladığı öğrenildi.

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