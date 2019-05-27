26°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 6,0635
  • 6,7907
  • 250.541
  • 85.545
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Menajeri açıkladı! Dzeko İstanbul'da mı?

Dzeko'nun Fenerbahçe'ye transfer iddiaları üzerine yıldız futbolcunun menajerinden açıklama geldi. Dzeko'nun menajeri İrfan Redzepagic, İtalyan basınına konuştu. İrfan Redzepagic, Dzeko'nun Fenerbahçe'ye transfer olacağı yönündeki söylentilerin doğru olmadığını söyledi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İrfan Redzepagic, İtalyan basınına yaptığı açıklamada "Dzeko'nun Fenerbahçe'ye transfer haberlerini Türkiye'den duydum ama bu söylentiler nereden çıkıyor bilmiyorum. Dzeko şu anda tatilde ve İstanbul'da değil." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin yeni sezon transferleri için çalışmaları devam ederken Edin Dzeko iddiası ortaya atıldı. Roma ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan yıldız futbolcunun İstanbul'a geliş nedeni transfer değil tatil. FutbolArena'nın edindiği bilgilere göre Dzeko, tatilini yapmak üzere Türkiye'ye geldi. Boşnak golcünün İstanbul üzerinden Bodrum'a giderek burada tatil yapacağı öğrenildi.

DZEKO'NUN GELİŞ-GİDİŞ BİLETİ

Bu sabah 10.50'da İstanbul'a inen Dzeko, 17.15'te Dalaman'a gitti. 4 günlük tatilinin ardından 1 Haziran'da önce İstanbul'a dönecek olan yıldız golcü, aynı gün Saraybosna'ya gidecek.

(Futbol Arena)

Otobüs bileti bulamayınca kendi boğazını kesti

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Avusturya Başbakanı Kurz kaybetti!

Avusturya Başbakanı Kurz kaybetti!

Başkan Erdoğan'dan '27 Mayıs' mesajı

Başkan Erdoğan'dan '27 Mayıs' mesajı

17 yıla kadar hapsi isteniyordu, Kaftancıoğlu'yla ilgili önemli gelişme

17 yıla kadar hapsi isteniyordu, Kaftancıoğlu'yla ilgili önemli gelişme

Rus askeri uçağı ABD semalarında uçacak

Rus askeri uçağı ABD semalarında uçacak

Meteoroloji uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor

Meteoroloji uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor

Halası çağırdı, eniştesi öldürdü

Halası çağırdı, eniştesi öldürdü

Navigasyona eksik yazınca hiç ummadığı bir ülkeye gitti

Navigasyona eksik yazınca hiç ummadığı bir ülkeye gitti

25 yıllık cinayetin sırrı çözüldü! Azmettirenler bakın kim çıktı

25 yıllık cinayetin sırrı çözüldü! Azmettirenler bakın kim çıktı
 

POPÜLER HABERLER

Otobüs bileti bulamayınca kendi boğazını kesti

Otobüs bileti bulamayınca kendi boğazını kesti

Kolay ve iyi uykunun 5 sırrı

Kolay ve iyi uykunun 5 sırrı

Hurda otomobilini öyle bir hale getirdi ki... Talep yağıyor!

Hurda otomobilini öyle bir hale getirdi ki... Talep yağıyor!

3 yıl önce kuruldu! İlk defa bu sene...

3 yıl önce kuruldu! İlk defa bu sene...

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA