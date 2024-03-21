Dünyanın dört bir yanından oyuncu arayışlarını sürdüren Galatasaray ile ilgili sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı. Kolombiyalı menajer Alex Viveros, sarı-kırmızılıların yeni sezonda kadrosuna katmak istediği yıldız futbolcuyu açıkladı.

GALATASARAY JHON ARIAS'I İSTİYOR

Brezilya basınının iddiasına göre; Galatasaray, Fluminense forması giyen Kolombiyalı sağ kanat Jhon Arias'a talip oldu.

SEVILLA DA PEŞİNDE

Arias'ın menajeri Alex Viveros, Deportes Sin Tapujos adlı programa yaptığı açıklamada "Jhon Arias ocak ayında Zenit'in teklifini reddetmişti. Şu anda Galatasaray'dan ve Sevilla'dan teklif var. Ayrıca Fransa ve İtalya'daki takımlardan da ilgi var." ifadelerini kullandı.

JHON ARIAS KİMDİR?

Tam adı Jhon Adolfo Arias Andrade olan futbolcu, 21 Eylül 1997 tarihinde Kolombiya'nın Quibdo kentinde dünyaya geldi. Meksika ekipleri Dorados ve Tijuana takımlarının altyapılarında forma giyen Kolombiyalı futbolcu, 2017 yılında Patriotas'a transfer olarak ülkesine döndü. Kolombiya'da Llaneros, CD America ve Independiente Santa Fe formalarını da terleten Arias, 2021 yılında Fluminense'ye transfer oldu.

SÖZLEŞMESİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Son 3 sezondur Brezilya ekibinde top koşturan 26 yaşındaki futbolcu, bu sezon çıktığı 12 maçta 5 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi. Arias'ın kulübüyle olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor. 1.68 boyundaki futbolcunun güncel piyasa değeriyse 10 milyon Euro