Menajeri açıkladı! 'Trabzonspor'a hayırlı olsun'
Trabzonspor, Marsilya'nın 20 yaşındaki kanat oyuncusu Yusuf Sarı ile anlaşmaya vardı. Genç gurbetçinin menajeri, 'Yusuf Sarı Trabzon'a hayırlı olsun' açıklamasını yaptı.
Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, uzun süredir kadrosuna katmak istediği Yusuf Sarı konusunda mutlu sona ulaştı.
Marsilya forması giyen gurbetçi futbolcunun menajeri Nejat Okutan, sosyal medya hesabından 20 yaşındaki genç oyuncuyla fotoğrafını paylaşarak, "Yusuf, Trabzonspor'a hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. Okutan, Yusuf'un bonservisiyle birlikte transferinin gerçekleşeceğini de belirtti. Türkiye Ümit Milli Takımı'nın değişmez isimlerinden olan Yusuf'la bordo-mavililerin 4 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi.
KIRAN KIRANA TAYLAN ANTALYALI PAZARLIĞI
Trabzonspor, Galatasaray ve Beşiktaş'ın da ilgilendiği Taylan Antalyalı için pazarlıklarını sürdürüyor. Bordo-mavililerin 24 yaşındaki futbolcu için Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a takas ve bir miktar para teklifinde bulunduğu, mavi-beyazlıların ise nakitte ısrar ettiği öğrenildi. Trabzonspor formasını giymek isteyen Taylan, görüşmelerin bir an önce sonuçlandırılmasını bekliyor.
(Sabah)
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