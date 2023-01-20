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Spor

Menajeri duyurdu! Beşiktaş'ta Dimitri Barinov gelişmesi

Dimitri Barinov'un menajeri Banatin'den Beşiktaş için transfer açıklaması geldi. Banatin, Lokomotiv Moskova'nın siyah-beyazlıların Dimitri Barinov için yaptığı teklifi geri çevirdiğini belirtti. İşte detaylar...

20 Ocak 2023 Cuma 19:49 - Güncelleme:
Menajeri duyurdu! Beşiktaş'ta Dimitri Barinov gelişmesi
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Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan Dmitri Barinov için menajeri konuştu. Banatin, siyah-beyazlıların Dmitri Barinov için yaptığı teklifi Lokomotiv Moskova'nın reddettiğini açıkladı.

BEŞİKTAŞ'IN DMİTRİ BARİNOV TEKLİFİNE RET

Rus oyuncunun menajeri Pavel Banatin, Barinov için Beşiktaş'ın yaptığı transfer teklifinin Lokomotiv Moskova tarafından reddedildiğini kaydetti.

Banatin, "Lokomotiv, teklifi reddetti. Şu anda görüşmelerde bir duraklama var. Beşiktaş genel müdürü de bunu açıkladı. Bildiğim kadarıyla Beşiktaş'ın transfer için birden fazla seçeneği vardı. Satın alma opsiyonlu kiralama bir seçenekti ve bir geri alım maddesi de söz konusuydu." dedi.

"Beşiktaş, Lokomotiv için yeterli olmayan bir teklif yaptı." diyen Banatin, "Türkiye'de transfer dönemi 8 Şubat'ta sona erecek. Beşiktaş'ın transfer için diğer seçenekler üzerinde çalışmaya ara verdiğini itiraf ediyorum." ifadelerini kullandı.

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