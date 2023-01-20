Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan Dmitri Barinov için menajeri konuştu. Banatin, siyah-beyazlıların Dmitri Barinov için yaptığı teklifi Lokomotiv Moskova'nın reddettiğini açıkladı.

BEŞİKTAŞ'IN DMİTRİ BARİNOV TEKLİFİNE RET

Rus oyuncunun menajeri Pavel Banatin, Barinov için Beşiktaş'ın yaptığı transfer teklifinin Lokomotiv Moskova tarafından reddedildiğini kaydetti.

Banatin, "Lokomotiv, teklifi reddetti. Şu anda görüşmelerde bir duraklama var. Beşiktaş genel müdürü de bunu açıkladı. Bildiğim kadarıyla Beşiktaş'ın transfer için birden fazla seçeneği vardı. Satın alma opsiyonlu kiralama bir seçenekti ve bir geri alım maddesi de söz konusuydu." dedi.

"Beşiktaş, Lokomotiv için yeterli olmayan bir teklif yaptı." diyen Banatin, "Türkiye'de transfer dönemi 8 Şubat'ta sona erecek. Beşiktaş'ın transfer için diğer seçenekler üzerinde çalışmaya ara verdiğini itiraf ediyorum." ifadelerini kullandı.