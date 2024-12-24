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Spor

Menajeri ile görüşmeler başladı! İngiliz devinden Victor Osimhen hamlesi

Galatasaray'ın kiralık olarak sezon başında kadrosuna kattığı Victor Osimhen için son olarak İngiliz devi Manchester United düğmeye bastı. Teknik direktör Ruben Amorim'in kadrosunda görmek istediği oyuncu için Premier Lig ekibi menajeriyle görüşmelere başladı. İşte detaylar...

24 Aralık 2024 Salı 09:26 - Güncelleme:
Menajeri ile görüşmeler başladı! İngiliz devinden Victor Osimhen hamlesi
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Sporting'den ayrılarak Manchester United'ın yolunu tutan Ruben Amorim, hücum hattından memnun değil.

Portekizli teknik direktör, performansından memnun olmadığı Marcus Rashford ve Alejandro Garnacho'yu kadro dışı bıraktı. Kırmızı Şeytanlar'da Rashford'ın devre arasında kiralık ayrılması bekleniyor.

Sky Sport'un haberine göre hücuma takviye yapmak isteyen Manchester United, Galatasaray'ın Napoli'den kiraladığı Victor Osimhen'in Victor Osimhen menajeri ile görüşmelere başladı.

Habere göre Napoli Başkanı De Laurentiis, sözleşmedeki maddeyi kullanarak Osimhen'i geri çağırabilir.

Manchester United, 2026 yılında sözleşmesi sona erecek Victor Osimhen'i 75 milyon Euro'dan daha az bir ücrete transfer etmek istiyor.

Habere göre Manchester United yetkilileri, Osimhen'i ikna etme konusunda zorluk çekmeyeceğine inanıyor. Ancak İngiliz devinin sol bek ve orta saha transfer etme ihtimalleri olduğu için Osimhen'i transfer etme konusunda çekinceleri var.

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