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Spor

Menajeri ile temas sağlandı! Fenerbahçe'den Anthony Martial hamlesi

Şampiyonluk yarışına hız kesmeden devam ederken Fenerbahçe bir yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor. Sarı lacivertli ekip Manchester United'ın 1 yıllık opsiyonunu kullanmayacağı Anthony Martial'in menajeri ile temasa geçti. İşte detaylar...

24 Şubat 2024 Cumartesi 09:21 - Güncelleme:
Menajeri ile temas sağlandı! Fenerbahçe'den Anthony Martial hamlesi
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Trendyol Süper Lig'de zirve yarışında Galatasaray ile yarışan Fenerbahçe'de gözler Kasımpaşa karşılaşmasına çevrildi.

Galatasaray'ın 2 puan gerisinde kalan sarı-lacivertliler, Kadıköy'de hata yapmak istemiyor.

Avrupa'da da ülkemizi tek temsil eden takım olan Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi'nde Belçika ekibi Union Saint-Gilloise ile eşleşti.

Ara transfer döneminde Bonucci, Krunic ve Çağlar Söyüncü'yü kadrosuna kadar sarı-lacivertliler yaz transfer dönemi için ise şimdiden çalışmalara başladı. Buna göre yönetim yaz transfer döneminde fırsat olabilecek transfer için Branco'ya tam yetki verdi.

İNGİLİZLER KARARINI VERDİ

Manchester United, sarı-lacivertli kulübün ilgilendiği Anthony Martial'e sözleşmesindeki 1 yıllık opsiyonu kullanmayacağını bildirdi.

28 yaşındaki golcünün boşa çıkması kesinleşince Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco hemen kolları sıvayarak Fransız yıldızın menajeriyle temasa geçti.

Bu sezon 19 maçta oynarken 2 gol atıp, 2 asist yapan Martial kasık operasyonu nedeniyle son haftalarda kadroda yer almıyor.

Manchester United forması giyen Martial'in güncel piyasa değeri 15 milyon Euro.

Sarı-lacivertlilerin özellikle kanat forvet olarak da görev yapabilen Fransız futbolcu için oldukça ısrarcı olduğu iddia edildi.

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