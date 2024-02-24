Trendyol Süper Lig'de zirve yarışında Galatasaray ile yarışan Fenerbahçe'de gözler Kasımpaşa karşılaşmasına çevrildi.

Galatasaray'ın 2 puan gerisinde kalan sarı-lacivertliler, Kadıköy'de hata yapmak istemiyor.

Avrupa'da da ülkemizi tek temsil eden takım olan Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi'nde Belçika ekibi Union Saint-Gilloise ile eşleşti.

Ara transfer döneminde Bonucci, Krunic ve Çağlar Söyüncü'yü kadrosuna kadar sarı-lacivertliler yaz transfer dönemi için ise şimdiden çalışmalara başladı. Buna göre yönetim yaz transfer döneminde fırsat olabilecek transfer için Branco'ya tam yetki verdi.

İNGİLİZLER KARARINI VERDİ

Manchester United, sarı-lacivertli kulübün ilgilendiği Anthony Martial'e sözleşmesindeki 1 yıllık opsiyonu kullanmayacağını bildirdi.

28 yaşındaki golcünün boşa çıkması kesinleşince Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco hemen kolları sıvayarak Fransız yıldızın menajeriyle temasa geçti.

Bu sezon 19 maçta oynarken 2 gol atıp, 2 asist yapan Martial kasık operasyonu nedeniyle son haftalarda kadroda yer almıyor.

Manchester United forması giyen Martial'in güncel piyasa değeri 15 milyon Euro.

Sarı-lacivertlilerin özellikle kanat forvet olarak da görev yapabilen Fransız futbolcu için oldukça ısrarcı olduğu iddia edildi.