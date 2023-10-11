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Spor

Menajeri, İstanbul'a çağırıldı! Fenerbahçe'de Michy Batshuayi krizi

Fenerbahçe'de Belçikalı golcü Michy Batshuayi'nin genel durumu teknik heyeti memnun etmiyor. Başarılı futbolcunun problemlerini çözmek isteyen yönetim, Beçikalı'nın menajerini İstanbul'a davet etti. İşte detaylar...

Takvim11 Ekim 2023 Çarşamba 09:18 - Güncelleme:
Menajeri, İstanbul'a çağırıldı! Fenerbahçe'de Michy Batshuayi krizi
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Fenerbahçe'nin Belçikalı yıldızı Michy Batshuayi'nin genel durumu teknik heyeti memnun etmiyor.

Son Kasımpaşa maçında pozisyonlara girmesine rağmen normalde rahatlıkla atabileceği golleri kaçıran Belçikalı futbolcuda konsantrasyon eksikliğinin olduğu tahmin ediliyor.

MENAJERİ İSTANBUL'A DAVET EDİLDİ

Sezon başında takımdan ayrılmak isteyen hatta transferin son gününe kadar takımdan ayrılma ihtimali yüksek ifade edilen Batshuayi'nin menajeri Meissa N'diaye'nin İstanbu'a davet edildiği iddia edildi. Belçikalı yıldızın menajeri ile kapsamlı bir şekilde görüşüleceği Michy Batshuayi'de kafa karışıklığı varsa bunun sebeplerinin masaya yatırılacağı bildirildi.

İSMAİL KARTAL ÇÖZÜM ARIYOR

Teknik patron İsmail Kartal, takımda kalmasını istediği Batshuayi'nin bu şekilde yol yürümesini de istemiyor. Bir türlü takımdaki yeni rolüne alışamayan Belçikalı yıldız Avrupa maçlarında forma giymesine karşın ligde az süre almasını sorun ediyor. Batshuayi'nin sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Ancak Fenerbahçe'nin sözleşmeyi 1 yıl uzatma hakkı da bulunuyor.

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