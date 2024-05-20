Çalkantılı bir sezon geçiren ve gelecek yıl şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş, kanat mevkisine bir takviye gerçekleştirmeyi hedefliyor. Kartal'da bu konuda çok sıcak gelişmeler yaşandı.

MENAJERİ İSTANBUL'A GELDİ

Siyah beyazlılar, bir süredir yakından takip ettiği Jan-Niklas Beste için somut adımlar atmaya başladı. Almanya'da Heidenheim forması giyen 25 yaşındaki futbolcuyu renklerine bağlamak isteyen Kara Kartal, Beste'nin menajerini İstanbul'a getirtti.

Takvim'in haberine göre; Beste'nin menajeriyle siyah beyazlı kurmaylar arasında yapılacak detaylı görüşmelerin ardından bu transferin resmiyet kazanması bekleniyor. Sol açık ve sol bekte oynayabilen futbolcunun kontratı ise 2025'te bitiyor.

22 GOLE KATKI SAĞLADI

Bu sezon 32 maça çıkan Beste, 8 kez rakip ağları havalandırırken, 14 de asist katkısı sundu. 22 gole direkt etki eden futbolcunun güncel piyasa değeri ise 15 milyon Euro olarak gösteriliyor.

Werder Bremen, Regensburg, Emmen ve Dortmund formalarını da terleten Beste, sol ayağını etkin şekilde kullanabiliyor. Futbolcunun da kariyerinde yeni bir sayfa açmaya olumlu baktığı ve Kartal'ın teklifine de sıcak yaklaştığı öğrenildi.