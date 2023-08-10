Sarı-Kırmızılı kulüp bir süre önce Paredes için kulübü PSG ile 6 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında anlaşmaya varırken, oyuncuyu ikna etmeye çabalıyordu. Özellikle vatandaşı Mauro Icardi, bu konuda büyük uğraş verirken, her fırsatta Paredes'i etkilemeye çalıştı. Zorlu sürecin sonunda ise en kritik hamle geldi.

GALATASARAY'IN PLANI BELLİ

Sarı kırmızılılar, Leandro Paredes'in menajerini İstanbul'a getirdi. Taraflar arasında pazarlıklar sürüyor. Özellikle bugün Erden Timur'un da katılacağı çok kritik bir toplantı yapılacak. Galatasaray'ın planı yıllık 2.5 milyon Euro garanti ücret karşılığında Paredes'i renklerine bağlamak.

OKAN BURUK ÇOK İSTİYOR

Kulübe yakın kaynaklar, artık anlaşmanın çok yakın olduğunu belirtiyor. Bugün gerçekleşecek toplantı olumlu geçerse, Sarı kırmızılılar daha fazla vakit kaybetmeden Paredes'i de İstanbul'a getirtip sağlık kontrolünden geçirmek istiyor. Özellikle teknik direktör Okan Buruk, orta sahanın merkezinde Torreira - Paredes ikilisini bir arada kullanmak için sabırsızlanıyor.

JUVE'DE KİRALIK OYNADI

Avrupa futbolunun önemli orta sahalarından biri olan Leandro Paredes, tıpkı Icardi gibi geçen sezon PSG'den kiralık olarak ayrıldı. 29 yaşındaki oyuncunun adresi ise Juventus'tu.

80 MİLYON EURO!

Ülkesiyle birlikte Dünya Kupası sevinci de yaşayan Paredes için bugüne kadar 74 milyon Euro bonservis bedeli ödendi. Galatasaray'a transferiyle beraber bu rakam 80 milyon Euro seviyesine çıkacak. SarıKırmızılı kulüp, Güney Amerikalı yıldızla 3 senelik mukavele yapmayı planlıyor.